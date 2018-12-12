حزب العمال الأسترالي يتعهد بإسقاط خطة لتغيير نظام التأشيرات

بيتر داتون وزير الدولة للشؤون الداخلية

استراليا (ترجمة: الخليج 365) - - من المقرر أن يتسبب اقتراح الاستعانة بمصادر خارجية لتنفيذ نظام التأشيرة الأسترالية في نشوب معركة انتخابية بعد أن نشرت الحكومة الفيدرالية وثائق مناقصة رسمية تتعلق بهذا الأمر في اليوم التالي لنهاية العام البرلماني.

وتعهد حزب العمال الأسترالي بإسقاط الخطة إذا فاز في الانتخابات المقبلة.

وتروج الحكومة الفيدرالية للخطة التي تقترحها وزارة الشؤون الداخلية باعتبارها وسيلة للتعامل مع التأجيلات والمشكلات مع نظام التأشيرات الحالي.

وبالمقابل، أثيرت انتقادات ضد الخطة المذكورة مفادها أنها ستتسبب في تقليص الوظائف وتعريض الأمن القومي للخطر إذا تم تنفيذها.

ونشرت الوزارة وثائق المناقصة(العطاء) الجمعة وتتضمن عقدا لمدة 10 سنوات وتواريخ تشير إلى أن أن المراحل التمهيدية لها سوف تكتمل على ما يرام قبل الموازنة والموعد المقترح للانتخابات الفيدرالية.

وذكرت الوثائق أن الاتفاق النهائي مع الفائز من المناقصة يجب أن يكتمل في أكتوبر القادم.

وتشير الأرقام إلى أن الخطة يحتاج تنفيذها إلى استثمار بمليار دولار على الأقل.

وخلال الفترة من سبتمبر 2017 إلى يوليو هذا العام، عملت الحكومة مع قائمة نهائية مصغرة من المستجيبين في تصورات إعادة تصميم النظام فيما تم وصفه بأنه "شراكة بين القطاع العام والخاص".

وذكرت تقارير أن الهيئتين المؤيدتين للنظام الجديد المقترح هما اتحاد يضم البريد الأسترالي "أستراليا بوست"، وأكسينتشر"، ومجموعة أخرى بقياد سكوت بريجز، الشخصية الليبرالية الذي يرتبط بعلاقات قوية مع رئيس الوزراء الفيدرالي سكوت موريسون ورئيس الحكومة السابق مالكولم تيرنبول ووزير الهجرة ديفيد كولمان.

وكشفت تقديرات لمجلس الشيوخ نشرت في أكتوبر الماضي أن كلا من موريسون وكولمان تنحيا عن عملية الموافقة على الخطة الجديدة.

ووفقا لوثائق المناقصة، فإن النظام الجديد المقترح سوف يتم تمويله وتأسيسه وتشغيله بصورة كامل من خلال الفائز بالمناقصة الذي سوف يتحمل بالمقابل مسؤولية أي أخطاء في تنفيذ إجراءات طلبات الحصول على التأشيرة.

ومن المقرر أن تتم حماية الإيرادات السنوية الحكومية البالغة 2 مليار دولار الناجمة من طلبات الحصول على التأشيرة لكن الجهة الفائزة ستكون قادرة على تحقيق أرباح من خلال رسوم الخدمات التي حددتها الوزارة بـ 35 دولارا للتأشيرة.