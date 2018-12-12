شكرا لقرائتكم خبر عن النائب مجدى ملك يطالب الحكومة بسرعة تنفيذ مشروعات مياه الشرب بسمالوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب مجدى ملك ، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ، بسرعة الانتهاء من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، واستكمال المرحلة الثانية لمشروع مياه الشرب وتحديدا محطة عرب الزينه بسمالوط، واستكمال مشروعات الصرف الصحى بالقرى والتى بدأ العمل بها من 2008 ولم يتم الانتهاء منها وكذلك مشروعات الصرف الصحى بمدينة سمالوط والتى انطلقت منذ 21 سنة ولم يتم الانتهاء منها حتى الآن.

وأضاف ملك فى تصريح لـ" الخليج 365" أن عدم التزام الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالخطط الموضوعة يترتب عليه عدم المصداقية أمام المواطنين خاصة كثرة الوعود المتكررة عن استكمال المشروعات، لافتا إلى أنه تقدم بطلب إحاطة لسرعة انجاز وتنفيذ المشروعات ذات الاولوية العاجله لمواجهة الاثار السلبية على المواطنين نتيجة ضعف وانقطاع المياه المتكررة وعدم وصولها إلى معظم القرى بمركز سمالوط .