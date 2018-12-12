شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "مستقبل وطن" يدشن منافذ لبيع السلع وخدمات مجتمعية بالقاهرة والإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمرت فعاليات حزب مستقبل وطن، التى تهدف للوقوف بجانب المواطن المصرى، والاشتباك مع قضاياه الاجتماعية والثقافية، من خلال أمانات الحزب على مستوى محافظات الجمهورية.



منفذ بيع

وفى إطار مساعدة المواطنين على تحمل أعباء المعيشة، أطلق حزب مستقبل وطن بمحافظة القاهرة عدة منافذ لبيع الدواجن والسلع التموينية بأسعار مخفضة بمنطقة 15 مايو بحلون، وذلك بمشاركة بعض قيادات الحزب بالمحافظة.



جانب من منافذ البيع

وفى محافظة الإسكندرية عملت أمانة الحزب على رفع كفاءة وتمهيد وتجميل شارع أحمد محسن بمنطقة المنتزه، فى إطار تفعيل مشاركة شباب الحزب فى العمل التطوعى والخدمى بحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.



إقبال المواطنين على شراء السلع التموينية

منفذ لبيع الدواجن