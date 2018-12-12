السجن لمديرين سابقين في "فورد" لإدانتهما بانتهاكات حقوقية في الأرجنتين

محمد اسماعيل - القاهرة - بوينس آيرس - (د ب أ):
صدرت أحكام بالسجن، الثلاثاء، بحق اثنين من المديرين التنفيذيين السابقين لشركة "فورد" في الأرجنتين، بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبت خلال فترة الديكتاتورية العسكرية للبلاد (1976 – 1983).
وذكرت وكالة أنباء "تيلام" أنه تمت إدانة مدير الإنتاج السابق، بيدرو مولر ، ومدير الأمن سابقا هيكتور سيبيلا ، بمساعدة النظام على اختطاف وتعذيب 24 عاملا من فورد في مصنع بمدينة باتشيكو ، شمالي بوينس آيرس عقب انقلاب 1976.
وحُكم على مولر وسيبيلا بـ 10 أعوام و12 عاما على التوالي.
كما حُكم على الجنرال السابق سانتياجو ريفيروس ، الذي يقضي بالفعل عقوبة السجن بسبب انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان، بالسجن 15 عاما.
وحسب وسائل إعلام محلية سيقضي سيبيلا ومولر أحكامهما تحت الإقامة الجبرية على الأرجح بسبب تقدمهما في العمر.
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