شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تعلن اليوم عن نتيجة مسابقة التفوق الصحفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعلن اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين نتيجة التفوق الصحفى عن عام 2017، ظهر اليوم الأربعاء، وذلك عقب انتهاء اجتماع لجان التحكيم. ومن المقرر أن تكرم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين لجان التحكيم المشاركة فى المسابقة. وكانت نقابة الصحفيين أعلنت من قبل عن بدء رحلات العمرة للنقابة لهذا العام بنظام التقسيط للعضو حيث يدفع 50%‏ من قيمة الرحلة والباقى سيكون على ستة أشهر خصما من البدل أو المرتب بدون فوائد، خصما من بدل التدريب أو الراتب أو المعاش، ويتم الاستفسار عن إجراءاته مع مسئول اللجنة.

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