اليوم.. محاكمة عصابة دولية حازت 3 ملايين قرص مخدر و4 أطنان حشيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولي كساب، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة عصابة دولية بتهمة حيازة 3 ملايين قرص مخدر "كابتجون"، و4 أطنان حشيش بقصد الاتجار، وحيازة أجهزة اتصالات الثريا.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب وهيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود.

وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 4992 لسنة 2017 جنايات التجمع الأول، قيام سليمان فهد الأحمد لبناني الجنسية، وعبد الرحمن سليمان فهد الأحمد لبناني الجنسية، ومحمد عماد سليمان فهد الأحمد لبناني الجنسية، وطلال منيعي سلامه سلمي مغربي الجنسية، وعلي طلال منيعي سلامة سلمي مغربي الجنسية، وعثمان فرج حميده جبريل مغربي الجنسية، وهشام انهناه مغربي الجنسية، والدهبي العروس مغربي الجنسية، بتكوين عصابة دولية بقصد الاتجار في جوهرين مخدرين "الحشيش والمبفتالين" داخل البلاد.

كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة جلب المواد المخدرة إلى داخل البلاد بدون ترخيص، وبغير الأحوال المصرح بها قانونًا، بالإضافة لإنتاج واستخراج جوهر الحشيش، والشروع في إنتاج واستخراج مخدر المبفتالين بدون ترخيص، وحيازة أجهزة هواتف الثريا بدون تصريح من الجهة الإدارية.