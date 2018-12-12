محافظ بورسعيد: تمليك 58 مصنعا للشباب بدلًا من حق الانتفاع

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - (أ ش أ):

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تمليك مشروعات الـ58 مصنعا للصناعات الصغيرة للشباب الذين تم تخصيص وحدات المشروع لهم بدلًا من حق الانتفاع والذي كان مقررًا في بنود التعاقد عند تسليم المصانع بينهم وبين المحافظة.

وأكد المحافظ أنه اتخذ هذا القرار كهدية لشباب المشروع كمكافأة لهم على الجهد والإخلاص الذين بذلا في تنمية مشروعاتهم في وقت قياسي وصل بالعديد منهم إلى فتح أسواق وغزو الأسواق الخارجية والأوربية.

كما يعد القرار حافزًا لباقي المستفيدين من المشروع للوصول بكافة مصانع المشروع الي التصدير للخارج واثبات الوجود في الاسواق المحلية.

وأضاف المحافظ، أن المحافظة لا تتواني عن تقديم الدعم للشباب في مختلف المجالات وتكريم المتميزين من أجل تحقيق هدف استراتيجي هو خلق أكبرقاعدة ممكنة من شباب المستثمرين من أبناء بورسعيد الصناعية.