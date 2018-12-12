إصابة 31 شخصًا إثر حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل أمام العلمين الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - مرسى مطروح - (أ ش أ):

أصيب 31 شخصًا، مساء أمس الثلاثاء، إثر حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل ثقيل، وذلك على طريق (الإسكندرية_مطروح) الساحلي، أمام مدينة العلمين الجديدة، وتم نقلهم لمستشفى العلمين المركزي لتلقي العلاج اللازم.

كانت غرفة عمليات مديرية الصحة بمحافظة مطروح، قد تلقت إخطارا من مستشفى العلمين المركزي، يفيد بوصول 31 مصابًا، إثر حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل على الطريق الساحلي، وجميعهم يعانون من كدمات وسحجات وإصابات متفرقه بالجسم، وأجرى الفريق الطبي بالمستشفى الإسعافات اللازمة للمصابين، ووضعهم تحت الرعاية الطبية .

ومن جانبه أكد الدكتور محسن طه، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن المستشفى رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع الأقسام والتخصصات، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لمصابي الحادث مع توفير أكياس الدم.