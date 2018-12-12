محمد اسماعيل - القاهرة - باريس - (د ب أ):
ارتفعت حصيلة قتلى عملية إطلاق النار التي وقعت مساء أمس الثلاثاء، في مدينة ستراسبورج الفرنسية إلى أربعة أشخاص.
جاء ذلك حسبما نقلته وكالة أنباء بلومبرج عن وسائل إعلام محلية فرنسية.
وقال ممثلو الادعاء العام في العاصمة الفرنسية باريس إنهم يتعاملون مع إطلاق النار على أنه عمل "إرهابي".
وتقوم الشرطة عند المعبر الحدودي الفرنسى - الألمانى بإيقاف سيارات متجهة من ألمانيا إلى فرنسا.
وكتبت الشرطة في ولاية بادن فيرتمبرج الألمانية على موقع تويتر :"نعزز حاليا الضوابط على الحدود الفرنسية الألمانية في هذه المنطقة."
يشار إلى أن مطلق النار في ستراسبورج فر من مكان الحادث.
شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: ارتفاع عدد قتلى هجوم ستراسبورج إلى أربعة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .