كلوب: لم أشاهد مثل هدف محمد صلاح ولا تصدي أليسون

يورجن كلوب

كتب محمد معتز صلاح الدين

أشاد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي بهدف محمد صلاح نجم الريدز الذي ساعد فريقه في الصعود إلى الدور القادم من دوري أبطال أوروبا بعدما احتل الفريق بهذا الفوز المركز الثاني.

كما تغزل كلوب بالمديح في حارس مرماه، أليسون بيكر، الذي قام بتصدي رائع، وعليه أنقذ الفريق من دخول هدف حقيقي في مرمى الريدز بالدقائق الأخيرة من المباراة، والتي كادت أن تكلف ليفربول توديع البطولة.

وقال كلوب في تصريحات عقب المباراة "لم

أشاهد كثيراً مثل هدف صلاح، ولم أشاهد تصدي مثل تصدي أليسون منذ فترة، لحظتان رائعتان، لكننا كنا نستحق أن نسجل أكثر".

وأشار: "أعتقد اننا بنسبة 100% أستحقينا التأهل الليلة، لم نلعب كثيراً هذا الموسم بمثل هذا المستوى، كنا نضغط بستة وسبع لاعبين، أنا فخور بأداء اللاعبين كثيراً".

وأضاف "تصدي أليسون، يا إلهي ، لا أمتلك الكلمات لوصفة ، لقد أنقذ حياتنا، لو كنت

أعلم أن أليسون بهذه القدرات لدفعت ضعف ما دفعناه لضمه".

وتابع: "هذه المباراة كانت مدهشة، رائعة، لا تصدق، لاعبي الفريق لعبوا بكل قلبهم في الملعب، بكل جزء من أجسامهم. الضغط، الدفاع، كان ذلك من أفضل ما رأيته على الإطلاق".

وأردف "قلت لللاعبين إن الشيء الجيد الوحيد من المباراة الأولى ضد نابولي هو أنهم قد لا يعرفون من نحن حقا. قررنا أن ننسى ذلك تماما".

و عن الخصم الذي يرغب في مواجهته في الدور القادمة "لا أهتم، نحن في المركز الثاني لذلك، سيكون لدينا خصم قوي لا يصَدق، هذا كل شيء".

وأختتم كلوب تصريحاته بعد مباراة نابولي بجملة "هذا هو الأنفيلد".