دوري الأبطال: باريس سان جيرمان يسحق النجم الأحمر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق باريس سان جيرمان الفرنسي فوزا ساحقا على النجم الأحمر الصربي برباعية مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز رباعية باريس سان جيرمان كل من اللاعبين إدينسون كافاني، نيمار دا سيلفا، ماركوس كوريا وكيليان مبابي، وفي المقابل سجل هدف النجم الأحمر الوحيد اللاعب ماركو غوبيليجيتش.

وبهذا الفوز رفع باريس سان جيرمان رصيده من النقاط إلى 11 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة المجموعة الثالثة، أما النجم الأحمر متذيل المجموعة فقد تجمد رصيده عند 4 نقاط.

وسارت المباراة في اتجاه مرمى الفريق الصربي، طوال الشوط الأول، حيث حاول كيليان مبابي، اختراق الدفاع أكثر من مرة.

ونجح مبابي، بعد مرور 10 دقائق، في دخول منطقة جزاء الخصم، ليمرر الكرة إلى إدينسون كافاني، الذي نجح في تسجيل هدف التقدم للفريق الفرنسي.

وفرض العملاق الباريسي، سيطرته على مجريات الأمور، ووصل إلى مرمى ميلان بوريان، حارس ريد ستار، الذي تصدى لمحاولات خطيرة من ماركو فيراتي ونيمار، بينما مرت تسديدة دي ماريا بجوار القائم الأيسر.

أما ريد ستار، لم تكفيه انطلاقات لاعب الوسط ماركو مارين، بينما أضاع نابوهان، الفرصة الوحيدة بتسديدة فوق عارضة الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون.

وقبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق، انطلق مبابي بهجمة مرتدة، ولعب كرة بينية رائعة لنيمار الذي راوغ وخدع الحارس الصربي، قبل أن يسدد بمهارة في المرمى، مسجلا الهدف الثاني للضيوف.

ودخل الفريق الباريسي، الشوط الثاني بأعصاب هادئة واسترخاء شديد، ليمنح الفرصة لمنافسه للانقضاض عليه في أول 10 دقائق، حيث أضاع نابوهان وماركو مارين، فرصتين خطيرتين، قبل أن يقابل ماركو جوبيليتش كرة عرضية من الجهة اليسرى بتسديدة مباشرة في شباك بوفون، ليقلص ريد ستار النتيجة إلى 1-2.

وأدرك لاعبو سان جيرمان، خطورة الموقف، وتحركوا للأمام لتهديد مرمى الفريق الصربي، إلا أن الحارس بوريان تصدى لكرة خطيرة لتيلو كيرير وتسديدة أخرى من مبابي، وضربة رأس لكافاني فوق العارضة.

ونجح سان جيرمان في تسجيل هدفه الثالث، عن طريق ركلة حرة نفذها دي ماريا، وارتقى لها ماركينيوس برأسه ليهز الشباك.

وانهارت معنويات ريد ستار، وبدا مستسلمًا للخسارة، في الوقت الذي مال نجوم البي إس جي للفردية بتسديدة لنيمار فوق العارضة، وأخرى لكافاني بعيدًا عن القائم الأيمن.

ودفع توماس توخيل بورقته الأولى من البدلاء، بإشراك أدريان رابيو بدلًا من فيراتي بحلول الدقيقة 83، بعدها بخمس دقائق شارك جوليان دراكسلر بدلًا من دي ماريا، بينما لعب ديان يوفيليتش بدلًا من ماركو مارين.

وخلال الوقت المحتسب بدل الضائع، عمق الضيوف، جراح الفريق الصربي بتمريرة من نيمار، ذهبت إلى مبابي، الذي سدد بقوة في الشباك محرزا الهدف الرابع لسان جيرمان، لتنتهي المباراة بفوز العملاق الفرنسي بنتيجة 4-1.