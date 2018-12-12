إنتر ميلان يودّع دوري أبطال أوروبا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ودع فريق إنتر ميلان الإيطالي المنافسة على بطولة دوري أبطال أوروبا بعد تعادله أمام بي إس في آيندهوفن الهولندي بنتيجة هدف لكل منهما، في الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات.

وأحرز هدف إنتر ميلان اللاعب ماورو إيكاردي، وفي المقابل سجل هدف آيندهوفن اللاعب هيرفينغ لوزانو.

وقد أنهى الإنتر مشواره في دوري الأبطال بالمركز الثالث بالمجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، أما آيندهوفن فقد احتل المركز الأخير برصيد نقطتين.

ودخل إنتر ميلان، اللقاء، بحثًا عن هز الشباك في وقت مبكر، وتصدى القائم الأيمن لآيندهوفن، لرأسية الكرواتي إيفان بيريسيتش في الدقيقة السادسة.

ومن خطأ فادح لأسامواه، حصل ستيفن بيرجوين، على الكرة في الناحية اليسرى، ومرر الكرة أقصى اليمين إلى هيرفينج لوزانو، الذي نجح في هز شباك إنتر ميلان، في الدقيقة 13.

وعاد أسامواه لارتكاب خطأ آخر في الدقيقة 15، لتصل الكرة إلى لوك دي يونغ لاعب الضيوف، وينفرد بالحارس هاندانوفيتش، لكن الأخير أنقذ الموقف.

وكاد المدافع ساينسبري، أن يسجل هدفًا عن طريق الخطأ في مرمى فريقه الهولندي، بعد تصويبة بوليتانو من خارج المنطقة، ارتطمت برأس ساينسبري، لتمر بجوار القائم إلى ركلة ركنية.

وتصدى الحارس هاندانوفيتش لتصويبة بيرجوين القوية من خارج المنطقة، في الدقيقة 39، وأبعدها إلى ركلة ركنية، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، كاد ماورو إيكاردي أن يسجل هدف التعادل لإنتر ميلان، في الدقيقة 47، بعد تصويبة يسارية من مسافة قريبة، تصدى لها جروين ببراعة وأبعدها لركلة ركنية.

وسدد بوليتانو، لاعب إنتر ميلان، تصويبة قوية من على حدود منطقة الجزاء، في الدقيقة 53، أبعدها حارس الضيوف إلى ركلة ركنية.

وأجرى لوتشيانو سباليتي، تبديله الأول، في الدقيقة 56، بخروج كاندريفا، ونزول كيتا بالدي بدلًا منه.

وأهدر بورخا فاليرو، فرصة سهلة بطريقة غريبة، بعد تهيئة للكرة من قبل إيكاردي إلى فاليرو، أمام منطقة العمليات، ليسددها اللاعب ضعيفة في يد حارس آيندهوفن في الدقيقة 59.

وسدد ستيفان دي فري، مدافع إنتر ميلان، تصويبة رأسية في الدقيقة 66، أمسكها جروين زويت على حدود المنطقة.

ونجح ماورو إيكاردي، في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 73، بعد عرضية متقنة من بوليتانو، وسط تحرك رائع من المهاجم الأرجنتيني خلف المدافعين.

ومن عرضية إيفان بيريسيتش في الدقيقة 92، سدد كيتا بالدي، رأسية ضعيفة في يد الحارس، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.