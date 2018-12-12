شكرا لقرائتكم خبر عن انشقاقات الحوثيين.. ”الخليج 365” تكشف أسباب استقالة اللواء المروني والان نبدء بالتفاصيل

كشفت مصادر مطلعة في صنعاء لـ ”الخليج 365”، أن استقالة القيادي الحوثي اللواء عبدالرزاق المروني من قيادة قوات الأمن الخاصة، جاءت بسبب صراع بينه وبين القائد العسكري للميليشيات محمد علي الحوثي على صلاحيات إدارة فروع الوحدات الأمنية وتدخلاته في تسيير القيادة والفروع، دون الرجوع إليه أو حتى مجرد استشارته.

وأضافت المصادر: إن محمد علي الحوثي سحب 20 فردا من كل فرع لقوات الأمن الخاصة، وأدخلهم معسكرا داخليا استعدادا لإرسالهم إلى جبهة الساحل الغربي دون أخذ موافقة اللواء المروني أو حتى الطلب منه، وهو ما دفع بالمروني إلى تقديم استقالته، معتبرا أن وجوده على رأس المؤسسة الأمنية ليس ضروريا بما أن الحوثي هو من يدير كل الجهات العسكرية والأمنية.

وعين محمد علي الحوثي قياديين من الميليشيات لفروع قوات الأمن الخاصة والأمن المركزي للانقلابيين، وبذلك يمارس صلاحياته على هذه الوحدات عبر القيادات المعينة من قبله دون العودة إلى اللواء المروني.

ويحتدم الصراع بين القيادات الحوثية على صلاحيات إدارية ومصالح مالية وامتيازات، وتشعب ليتحول إلى صراع مناطقي بين القيادات المنتمية لمحافظة صعدة وحجة وصنعاء والمناطق الوسطى.

ويقود محمد على الحوثي الجناح الذي ينتمي إلى محافظة صعدة وهو الأكثر تطرفا، ويرتبط بنظام طهران والمؤسسات الطائفية والعسكرية الإيرانية.