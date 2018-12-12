شكرا لقرائتكم خبر عن خرجت خاسرة من قمة الخليج.. خبراء: قطر تعمق خلافاتها العربية والان نبدء بالتفاصيل

قال عدد من الخبراء في الشؤون السياسية: إن قطر خرجت خاسرة من القمة الخليجية الـ 39 بالرياض، إذ لم تحرز أية خطوات إيجابية في طريق خلافاتها العربية والخليجية، وهو ما كشفه وزير الخارجية عادل الجبير في تصريحاته التي أكد فيها أنه تم تقديم طلبات إلى الدوحة، والأمر بيدها لتكون عضوا فاعلا بمجلس التعاون الخليجي.

» سياسة العناد

وقال خبير الشؤون العربية د. أحمد يوسف: إن قطر تصر على تطبيق سياسة العناد والعزلة عن محيطها العربي، وظهر ذلك في تصريحات مدير مكتب الإعلام بوزارة الشؤون الخارجية القطرية أحمد الرميحي التي قال فيها: إن «قطر لا تحتاج نصائح من دول «تبع»، وكانت هذه التصريحات ردا على انتقاد وزير خارجية البحرين الشيح خالد بن أحمد آل خليفة على غياب أمير قطر عن القمة الخليجية، ما يعكس رغبة مسؤولي نظام الحمدين في إشعال أزمات ملتهبة، كما يشير إلى عدم رغبة الدوحة في تهدئة الأجواء العربية، إنما هناك مساع دائمة لتفجير مشكلات مع دول الجوار.

» وضع خطر

وشدد يوسف على أن المسؤولين القطريين يجب أن ينتبهوا إلى خطورة ما تمر به الدوحة من مرحلة فارقة في تاريخها، إذ إنه لا يمكن أن تتكئ بلادهم على قوى إقليمية متآمرة مثل إيران تسعى لتخريب الوطن العربي، مؤكدا أنه في حال إصرار الدوحة على هذا النهج السياسي، فإنها ستحصد مزيدا من النتائج السلبية التي تعمق من أزمتها مع عدد من الدول العربية.

» إصرار «الرباعية»

من جانبه ثمن الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية د. عاطف سعداوى، إصرار الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب «المملكة والبحرين والإمارات ومصر» على التزام قطر بالتخلي عن دعم وتمويل الإرهاب، ووقف التدخل في شؤون عدد من الدول العربية وتنفيذ المطالب الـ 13، شريطة إعادة العلاقات معها، مشيرا إلى أن قمة الخليج أكدت الرغبة الخليجية في ضرورة تحذير الدوحة من خطورة اللعب بالنار فيما يخص قضايا المنطقة.

» رسائل قوية

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري السابق، حسن هريدي، أن القمة الخليجية وجهت رسائل قوية لقطر بضرورة الانضواء تحت لواء الوحدة الخليجية ووقف محاولاتها بث الفرقة والانقسام والالتزام ببنود مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن البيان الختامي للقمة أفقد مسؤولي قطر صوابهم ما دفع مدير المكتب الإعلامي بالخارجية القطرية أحمد الرميحي للتعليق بقوله: ما سبب عدم مناقشة القمة للأزمة الخليجية؟ وما هذا البيان الختامي الذي لم يناقش حصار قطر وسبل معالجته، مطالبا الدوحة بمراجعة سياستها الخارجية غير المنضبطة، لافتا إلى أن قطر ستتكبد خسائر كبرى في حال انسلخت عن محيطها الخليجي وقررت الخروج من مجلس التعاون حيث سيدفع الثمن المواطن القطري.