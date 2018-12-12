انت الان تتابع فقدان الحرية.. الصراع الأبدي لبرج القوس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - لا ينتهي الحديث عن برج القوس على أنه مغامر، محب للحرية، ولا يحب التقيد، ولا ياخذ بعض الأمور على محمل الجد، وبالرغم من ذكائه وأنه شخص اجتماعي لكنه يحمل داخله الكثير من المشاعر المخبئة التي تكشف عن شخصية أخرى لبرج القوس، وبالرغم من الشجاعة الكامنة داخله، والتهور والتسرع لكن هناك نقطة ضعف وفوبيا كالشبح تطارد القوس فور التفكير فيها، والأمر لا يقتصر على الأشياء المادية من حوله كفوبيا المرتفعات والأصوات، لكن هناك فوبيا من نوع آخر يواجهها القوس اعرفها حسبما ذكرها موقع The Law Of Attraction.

- الخوف من فقدان الحرية منذ ولادته في هذه الحياة، سيبقى القوس محبا للحرية، ويمارسها بكافة أشكالها، لكن الأمر الذي يوقفه قليلا التفكير في فقدانها يوما ما دون إرادته. - الخوف من ذهاب السعادة التفاؤل والسعادة صفتان مرتبطان لبرج القوس، وبالرغم من المصاعب التي يواجهها لكنه لا يفقدهما، والصعب في الأمر

- الخوف من فقدان الحرية

منذ ولادته في هذه الحياة، سيبقى القوس محبا للحرية، ويمارسها بكافة أشكالها، لكن الأمر الذي يوقفه قليلا التفكير في فقدانها يوما ما دون إرادته.- الخوف من ذهاب السعادة

التفاؤل والسعادة صفتان مرتبطان لبرج القوس، وبالرغم من المصاعب التي يواجهها لكنه لا يفقدهما، والصعب في الأمر تفكير القوس في فقدان شغفه بالحياة وأن يصبح طاقة لسبية كبيرة لمن حوله.- عدم الأمان مع الشريك

بالرغم أنه من الصعب على القوس الارتباط والاستمرار مع الشريك، لكن عندما يقع في الحب يفصح عن جميع مشاعره، وفوبيا عدم الأمان تلاحقه في هذه الحالة.- روتين العمل

تحدثنا سابقا عن أن القوس لا يحب العمل المكتبي، بل التفاعل مع الآخرين والحركة والحرية، وإذا قست الحياة على القوس وأصبح في وظيفة لا تناسبه سيفقد الأمل كثيرا في كل شيء من حوله.

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