انت الان تتابع تفاصيل خبر أنقرة: نجري اتصالات أممية للتحقيق باغتيال خاشقجي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 01:42 صباحاً - صرح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الثلاثاء، بأن بلاده تجري اتصالات مع الأمم المتحدة ضمن التحقيق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال جاويش أوغلو، في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة التركية أنقرة: "بدأت المطالب بتحقيق دولي تتدفق، ونواصل الحديث مع الأمم المتحدة بهذا الشأن".

وأضاف: "نأمل بحق في ألا تكون هناك ضرورة لكل ذلك، وأن تتعاون السعودية حتى يتم التوصل للمتورطين في الجريمة".

وكانت ميشيل باشليه، مفوضة حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، قالت الأسبوع الماضي إن الحاجة ملحة لتحقيق دولي في مقتل خاشقجي.

واغتيل جمال خاشقجي في داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية التي قدِمها من واشنطن حيث يقيم منذ نحو عام، لاستكمال إجراءات رسمية تتعلق بالزواج، مطلع أكتوبر الماضي.

وبعد 18 يوماً من إنكارها، اعترفت الرياض بجريمة قتل خاشقجي في داخل قنصليتها بإسطنبول، لكنها لم تكشف حتى اليوم عن مكان جثته، في حين أكدت تحقيقات تركية أن الجثة قُطِّعت وأذيبت بمادة كيميائية.

وتواجه الحكومة السعودية، وعلى رأسها ولي العهد محمد بن سلمان، اتهامات بالوقوف وراء اغتيال خاشقجي، من قبل العديد من زعماء العالم وسياسيين ومؤسسات حقوقية وإنسانية دولية.