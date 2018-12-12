انت الان تتابع تفاصيل خبر مصادر لـ"الخليج 365": وفاة معتقل سياسي تعذيباً في سجون الإمارات والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 01:42 صباحاً - كشفت مصادر إماراتية النقاب عن وفاة أحد المعتقلين السياسيين الإماراتيين، في أحد سجون أبوظبي، قبل عام من انتهاء الحكم الصادر بحقه منذ سبع سنوات، نتيجة تعرضه للتعذيب خلال فترة اعتقاله المتواصلة منذ العام 2013.

وأكدت المصادر المطلعة، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، اليوم الثلاثاء، أن المعتقل سالم موسى فيروز خميس، وهو أحد منتسبي الأجهزة الأمنية الإماراتية، وتتهمه أبو ظبي بـ"التجسس"، توفي نتيجة سوء المعاملة إلى جانب التعذيب.

وقالت المصادر: إن "المعتقل خميس صدر بحقه حُكم من المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي بالسجن سبع سنوات، وكان يفترض أن تنتهي مطلع 2020، بتهمة التخابر مع دولة أجنبية، وتزويدها بمعلومات تضر الأمن الوطني ومنشآت الدولة وعلاقاتها مع الدول الصديقة".

وبحسب الرواية الإماراتية الرسمية؛ فإن معلومات وردت إلى الأجهزة الأمنية تفيد بتخابر المتهم خميس مع ضباط مخابرات في قنصلية إحدى الدول الأجنبية، مدعية أنه "عُثر بحوزته على بعض المستندات التي تحتوي على معلومات عسكرية عن القوات المسلحة بالدولة، وأماكن وجودها وتمركزها، من شأنها الإضرار بمركز الدولة العسكري والسياسي ".

وأشارت المصادر الإماراتية إلى أن هناك عسكرياً في القوات المسلحة الإماراتية اعتقل في نفس قضية سالم خميس، إلا أنه لا يوجد أي معلومات عنه.

تأتي وفاة المعتقل خميس في ظل تصاعد الحديث من قبل منظمات حقوق الإنسان العالمية عن سوء الأوضاع في سجون الإمارات، لا سيما المعتقلين السياسيين من أبناء البلد نفسه.

وتتهم تلك المنظمات أبوظبي بممارسة "التعذيب الممنهج" و"الاعتقالات التعسّفية" بحق نشطاء وناشطات في مجال حقوق الإنسان.

وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قد تلقت رسالة خطية من المعتقلة السياسية مريم البلوشي، بتاريخ 10 مايو 2018، أكدت فيها تعرضها لانتهاكات متعددة منذ اعتقالها في 19 نوفمبر 2015، حتى الحكم عليها بالسجن خمس سنوات.

وطالبت البلوشي خلال رسالتها المجتمع الدولي بالضغط على الإمارات لإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات.