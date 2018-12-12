انت الان تتابع تفاصيل خبر اعتقال 170 مهاجراً طالبوا بأطفالهم في أمريكا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 01:42 صباحاً - أعلنت سلطات الهجرة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، القبض على 170 شخصاً، بين مطلع يوليو وأواخر نوفمبر، عقب تقدّمهم بطلبات لاستعادة أطفالهم الذين تحتجزهم الحكومة.

وذكر ماثيو بورك، المتحدث باسم وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بالولايات المتحدة، أن من بين المعتقلين 61 صنّفتهم السلطات مجرمين، في حين ارتكب الـ109 الباقون مخالفات متعلّقة بالهجرة، وفق ما نشرت وكالة "رويترز".

ومنذ وصول الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، في العام 2017، تعهّد باتخاذ إجراءات مشددة ضد المهاجرين غير الشرعيين، وأمر بتطبيق أكثر صرامة للقوانين، وذلك لثني المهاجرين عن عبور الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

وتحدّ القوانين الأمريكية من مدة احتجاز المهاجرين القصر، لذلك غالباً ما يجري تسليم الذين تلقي السلطات القبض عليهم وهم يعبرون الحدود بمفردهم لآبائهم أو لأقاربهم من الدرجة الأولى.

وقال بورك إن نحو 80% من الرعاة المحتملين الذين تحرّت عنهم وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، خلال فترة الأشهر الخمسة تلك، كانوا موجودين في الولايات المتحدة بصورة غير مشروعة.

وتعتني وزارة الصحة بالأطفال المهاجرين، بينما تنفّذ وزارة الأمن الداخلي القوانين الخاصة بالهجرة، وتشرف على وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك.

ووُجه للرئيس ترامب العديد من الانتقادات إزاء سياسته الصارمة تجاه المهاجرين، وسبق له أن أساء لهم بأكثر من موقف.