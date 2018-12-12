حركة فتح: نرفض الاقتراح القطري بإنشاء مطار في غزة

استنكرت حركة فتح اليوم الاثنين تصريحات رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، محمد العمادي، حول اقتراح قطري تم تقديمه لإسرائيل، بخصوص إنشاء مطار في غزة بإشراف أمني من الدوحة، مؤكدة رفضها الكامل لهذا الاقتراح الذي اعتبرته تدخلا في الشأن الفلسطيني.

وقال مسؤول الإعلام في جهاز التعبئة والتنظيم في الحركة، منير الجاغوب في تصريحات صحفية: "إن تصريحات العمادي المتعلقة بالمطار، تدخلٌ في الشأن الداخلي الفلسطيني، وهو مرفوض بشكل كامل، ومن الواضح أن الأمور تذهب باتجاه غير سليم في التعامل مع القضية الفلسطينية".

وأضاف: "قطر دولة عربية لا نتدخل في شؤونها الداخلية، وبالتالي هذا تدخل في الشأن الداخلي الفلسطيني، وهذا تعزيز للانقسام الفلسطيني الداخلي، وأيضاً هذا يساعد على تطبيق صفقة القرن والتي أحد بنودها عزل غزة عن الضفة الغربية والقدس".

وتابع: "إذا كان العمادي يريد أن يخدم الشعب الفلسطيني، ويقدّم له خدمات، فعليه أن يعمل على فتح معبر بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وهذا يربط الشعب الفلسطيني ببعضه البعض، وليس إنشاء مطار في غزة؛ لتصبح غزة بعيدة عن الجسم الفلسطيني بشكل كامل، وبتالي نرفض هذه التدخلات جملة تفصيلاً".

وأكد الجاغوب أن طريقة المراقبة على الأموال في قطاع غزة مسيئة للشعب الفلسطيني، وأيضاً طريقة التوزيع شيء مرفوض بشكل كامل، وذلك يبيّن أن الدور القطري دور أمني ولا علاقة له بالإنساني، مشددا على أن هناك جهة مسؤولة عن الشعب الفلسطيني، وهي منظمة التحرير، وأي تجاوز لهذه الجهة هو حقيقة تلاعب بالقضية الفلسطينية، وعبث مرفوض.

وكان العمادي قال في تصريحات صحفية إن الدوحة طلبت من إسرائيل بشكل مبدئي، إقامة مطار في غزة، يعمل تحت إشرافها، بحيث تُقلع الطائرات وتذهب للدوحة، ومنها إلى أي بقعة في العالم، ومن الدوحة تأتي إلى غزة، ويتم الإشراف عليه أمنياً من قطر، مضيفاً أن هذا الأمر لم يحصل به شيء حتى اللحظة.