عادل الجبير: سياسات قطر أساءت لمجلس التعاون الخليجي

قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن بعض السياسات القطرية أساءت لمجلس التعاون عمومًا وهذا يتعارض مع آلية العمل المشتركة التي دأبت عليها دول الخليج، مؤكدا أن الأزمة مع الدوحة تنتهي بالاستجابة إلى الشروط التي وضعتها الدول الأربع.

وجاء حديث الجبير خلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد اللطيف بن راشد الزياني عقب انتهاء أعمال اجتماع الدورة الـ 39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الذي احتضنته مدينة الرياض أمس الأحد.

وأوضح الجبير أن أعضاء دول مجلس التعاون الخليجي حريصون على عدم وجود تأثير لأزمة قطر على المجلس، مضيفا أن الحديث حول تجنيب البيت الخليجي الأزمة لا يعني التنازل عن الشروط الموضوعة على قطر، مبيناً أن شروطاً مثل عدم دعم التطرف والإرهاب، وعدم التدخل في شؤون الغير، "لا تتجزأ، ولا يمكن تخفيفها"، وقال: "على قطر الاستجابة لمطالب الدول الأربع"

وأكد الجبير أن جميع دول مجلس التعاون الخليجي يمثلون أسرة واحدة، عادًّا أي خلاف يحدث بين أفرادها أمرًا طبيعيًا قد يحدث داخل الأسرة الواحدة، بل ويظل ذلك أمرًا بسيطًا لن يصعب حله، لاسيما في ظل المصداقية وحجم الترابط بالدم والمصير، لذا دائمًا ما حرصوا على معالجة خلافاتهم بذات القدر من الاهتمام والجدية.

كما شدّد الوزير السعودي على أن الحقيقة الثابتة والدامغة طالما كانت إيمان دول مجلس التعاون الخليجي كافة بالمصير المشترك وإدراكها أن وحدتها تشكل قوة، فدائما ما كانت مؤثرة إذا اتفقت مواقفها اقتصاديا وسياسيا وأمنيا في جميع المحافل الإقليمية والدولية.

وأكد الجبير: "إن الاختلاف مع الأشقاء في قطر ليس كما يصوره البعض، ولكن بعض السياسات القطرية أساءت لمجلس التعاون عمومًا وهذا يتعارض مع آلية العمل المشتركة التي دأبت عليها دولنا في الخليج العربي إقليميا أو دوليًا على الصعيد الثقافي والاقتصادي والأمني والسياسي".