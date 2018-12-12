شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمود شعلان: صادراتنا الزراعية مستهدفة لضرب الاقتصاد المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمود شعلان، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة،وعضو زراعة البرلمان، إنه من الطبيعى أن تخضع أى خضراوات أو فاكهة مستوردة للرقابة والفحص من قبل وزارتى الزراعة والصحة، بالإضافة إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وأن أهل الشر يسعون لإذاعة الشائعات بهدف ضرب الإقتصاد المصرى سواء بالطعن فى المنتجات المصرية المصدرة أو حتى المستوردة.

وتابع عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الفترة الماضية انتشرت شائعة عن وجود ثوم مسرطن بالأسواق، يحتوى على مواد كيمائية شديدة الخطورة تضر بالصحة،متابعا :" وعلى الرغم من نفى وزارة الزراعة هذه الشائعة الإ أن مجموعات على السوشيال ميديا يحاولون نشر هذه الشائعة بهدف الطعن فى الإقتصاد المصرى".