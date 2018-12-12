إغلاق مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورج الفرنسية

احمد علاء

أعلنت السلطات الفرنسية مساء اليوم الثلاثاء إغلاق مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورج بعد حادث إطلاق النار الذي أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين.

وبحسب تقرير نشرته فرانس برس فأن قرار إغلاق البرلمان الأوروبي الذي يتخذ من مدينة ستراسبورج مقرا له بعد عدم تمكن أعضاء البرلمان والموظفين والصحفيين من مغادرة المبنى.

والبرلمان في دورته العادية حاليا مع مئات من النواب الأوروبيين والمسئولين، الذين يقومون بالزيارة الشهرية إلى ستراسبورغ من بروكسل.

وذكرت وزارة الداخلية...