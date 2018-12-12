النيابة الفرنسية: هجوم ستراسبورج عمل إرهابي.. والشرطة تحدد هويته

أحمد علاء
أعلنت النيابة العامة الفرنسية مساء اليوم الثلاثاء أن الهجوم الذي وقع في مدينة ستراسبورج شمال فرنسا وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة 11 آخرين بجروح، عمل إرهابي.
وفي السياق ذاته أعلن وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، تحديد هوية مطلق النار، موضحا أنه معروف لدى الشرطة بنشاطه الإجرامي.
ويتزامن حادث إطلاق النار بحسب سكاي نيوز مع تعرض قوات الأمن الفرنسية للضغوط بعد أكثر من 3 أسابيع من المظاهرات التي اجتاحت أنحاء فرنسا حيث تم نشر نحو 90 ألف شرطي في الأسبوع الرابع من احتجاجات السترات...
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