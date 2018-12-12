ارتفاع عدد ضحايا حادث ستراسبورج في فرنسا إلى قتيلين و11 مصابا

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ارتفع عدد قتلى حادث إطلاق النار في مدينة ستراسبورج الفرنسية شرقي البلاد إلى شخصين اثنين على الأقل وإصابة 11 آخرين.

وذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن منفذ الحادث لا يزال طليقًا حتى الآن.

وكانت السلطات المحلية الفرنسية قد أعلنت، في وقت سابق، أن شخصًا قُتل وأصيب 3 أشخاص آخرون إثر حادث إطلاق نار، استمر لمدة 10 دقائق، وقع في مركز مدينة ستراسبورج الفرنسية وذلك بالقرب من سوق للاحتفال بالعام الميلادي الجديد.