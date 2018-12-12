الحريري حضر حفل استقبال اقامه سفير لبنان في لندن

لبى رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ دعوة سفير لبنان في لندن ​رامي مرتضى​ الى حفل استقبال اقامه في ​السفارة اللبنانية​ في العاصمة البريطانية، بحضور الوزراء جبران ياسيل ورائد خوري و​سيزار ابي خليل​ ورئيس ​لجنة المال​ النيابية النائب ابراهيم كنعان والنائب ميشال معوض والسفير البريطاني في لبنان كريس رامبلينغ وحشد كبير من رجال الاعمال والمستثمرين والمصرفيين اللبنانيين والبريطانيين.

كما التقى الحريري في مقر اقامته وفدا من ​تيار المستقبل​ في ​بريطانيا​ وتحدث اليهم عن الاوضاع العامة في لبنان من جوانبها كافة والجهود المبذولة لتأليف الحكومة والنهوض بالاقتصاد.