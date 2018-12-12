الحريري حضر حفل استقبال اقامه سفير لبنان في لندن

لبى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري دعوة سفير لبنان في لندن رامي مرتضى الى حفل استقبال اقامه في السفارة اللبنانية في العاصمة البريطانية، بحضور الوزراء جبران ياسيل ورائد خوري وسيزار ابي خليل ورئيس لجنة المال النيابية النائب ابراهيم كنعان والنائب ميشال معوض والسفير البريطاني في لبنان كريس رامبلينغ وحشد كبير من رجال الاعمال والمستثمرين والمصرفيين اللبنانيين والبريطانيين.
كما التقى الحريري في مقر اقامته وفدا من تيار المستقبل في بريطانيا وتحدث اليهم عن الاوضاع العامة في لبنان من جوانبها كافة والجهود المبذولة لتأليف الحكومة والنهوض بالاقتصاد.
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