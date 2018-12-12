ماريو عون:الرئيس عون لا يقوم بأي تحرك إلا إذا كان سيؤدي لنتائج إيجابية

أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ماريو عون، خلال حديث تلفزيوني، أن "ما حصل مؤخراً من تهديدات بين تيار "المستقبل" ورئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب لا يوجد فيها شيء من الجدية"، مشيراً إلى أنه "ممنوع المس بالشارع وتحريكه".

وأوضح أن "القضاء والقوى الأمنية كشفوا عن الكثير من الخلايا النائمة، والمجموعة التي هددت رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري يمكن كشفها عبر أجهزة الإستخبارات الإلكترونية الموجودة لدينا بصدد كشفهم".

واعتبر عون أن "رئيس الجمهورية ميشال عون لا يقوم بأي تحرك إلا إذا كان سيؤدي إلى نتائج إيجابية، واليوم ولد الأمل بعد ما رأيناه خلال اليومين الماضيين وما سنراه خلال الأيام المقبلة من جهود لتشكيل الحكومة".

واعتبر أنه "أصبح لدينا الكثير من العروض المقترحة ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل قدم الكثير من العروض منها حكومات 30 ثم 32 إلى 36 وزيراً وكلهم لم يقدموا قسطهم لذلك فإن الرئيس عون يبني عليها للوصول إلى شيء إيجابي"، مشيراً إلى "أنني أعتقد أن هذه المرة سيكون تشكيل الحكومة قبل حلول الأعياد".

وأوضح أن "تشكيل حكومة من 36 وزيراً في بلد مثل لبنان يعتبر مهزلة"، مشيراً إلى أن "اللبنانيون اليوم لا يمارسون سيادتهم المطلقة، ونحن ندير الآذان لبعض الدول بالنسبة للوضع الداخلي ويجب أن يكون لدينا القدرة على أن نكون سياديين بكل ما للكلمة من معنى".

وشدد على أنه "يجب على اللبنانيين أن يتضامنوا خصوصا تجاه ما يجري في الجنوب"، مشيراً إلى أن "إسرائيل تخرق القرار 1701 يوميا برا وبحرا وجوا".

وأكد عون أنه "عندما أصبح في وجه إسرائيل قوة رادعة لم تعد تلجأ لأي رد عسكري وهي ستذهب إلى التحقيق لتهدئة الأمور"، مشيراً إلى أن "الجيش اللبناني والدولة على أهبة الإستعدادا ولن يكونوا متهاونين مع أي خرق من قبل إسرائيل ونحن لن نكون لقمة سائغة لهم".

واوضح أن "الرسالة باتت واضحة لجميع الدول العربية والكل بات يعلم أن لبنان يستطيح تحمل عبء النازحين السوريين على عاتقه ولا يجوز أن يغادر شباب لبنان لتحصيل لقمة العيش خارج لبنان ولن نسمح به".