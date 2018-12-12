مصادر "النشرة": النواب الستة سيصرون في بعبدا اليوم على تسمية أحدهم وزيرا 

كشفت مصادر مطلعة لـ"النشرة" ان النواب السنّة الستّة سيبلغون ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ الذي سيستقبلهم اليوم أنهم يصرّون على تسمية أحد اعضاء اللقاء الستة وزيرا في ​الحكومة​ العتيدة، ولن يقبلوا التراجع لمصلحة تسمية بديل عنهم، "خصوصا ان رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ لم يقبل الاجتماع بهم".

وقالت مصادر اللقاء لـ"النشرة" ان النواب الستة يقدّرون لرئيس الجمهورية مساعيه ودوره الايجابي في سبيل حل الازمة الحكوميّة، لكنهم لن يقبلوا التنازل عن حقهم الطبيعي بأن يتمثل احدهم في الحكومة.