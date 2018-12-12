مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي غرب الخليل

أعلنت ​وزارة الصحة الفلسطينية​، في بيان، عن مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلى إثر تعرضه ل​إطلاق النار​ أثناء قيادته سيارته في بلدة إذنا غرب ​الخليل​ جنوب ​الضفة الغربية​".

وأوضحت الوزارة أن عمر حسن العواودة (27 عامًا) من بلدة إذنا، توفي بعد أن والجنود الإسرائيليين.

وكانت طواقم ​الهلال الأحمر الفلسطيني​ قد نقلت الشاب العواودة إلى المستشفى وهو مصاب بالرصاص في الظهر.

بدوره، أعلن ​الجيش الإسرائيلي​ أن جنوده أطلقوا النار على ​سيارة​ فلسطينية رفض سائقها التوقف للفحص، مدعياً أنه عرض حياة الجنود للخطر ما دفعهم لإطلاق النار صوب السيارة وإصابة سائقها بجروح.