مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي غرب الخليل

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، عن مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلى إثر تعرضه لإطلاق النار أثناء قيادته سيارته في بلدة إذنا غرب الخليل جنوب الضفة الغربية".
وأوضحت الوزارة أن عمر حسن العواودة (27 عامًا) من بلدة إذنا، توفي بعد أن والجنود الإسرائيليين.
وكانت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني قد نقلت الشاب العواودة إلى المستشفى وهو مصاب بالرصاص في الظهر.
بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي أن جنوده أطلقوا النار على سيارة فلسطينية رفض سائقها التوقف للفحص، مدعياً أنه عرض حياة الجنود للخطر ما دفعهم لإطلاق النار صوب السيارة وإصابة سائقها بجروح.
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