مصدر أمني فرنسي: مهاجم ستراسبورغ معروف باسم "شريف سي"

أكدت وسائل إعلام فرنسية نقلا عن مصدر أمني فرنسي أن مهاجم ​ستراسبورغ​ معروف باسم "شريف سي"، فيما أشار المصدر إلى أن "الشرطة عثرت في منزل المهاجم على قنابل وحاولت اعتقاله قبل تنفيذ الهجوم".

وكانت ​الشرطة الفرنسية​ قد أعلنت عن تحديدها هوية مطلق النار في سوق ​الميلاد​ بمدينة ستراسبورغ، فيما أعلن ​الدفاع المدني​ عن ارتفاع عدد القتلى إلى اثنين وسقوط 11 جريحاً نتيجة الحادث.

وأغلقت السلطات الفرنسية مبنى ​البرلمان الأوروبي​ في مدينة ستراسبورغ بعد حادثة ​إطلاق النار​.

وكانت وسائل إعلام فرنسية قد أفادت عن تشكيل فريق لمتابعة تطورات حادث ستراسبورغ يضم وزيري الداخلية وشؤون ​الأمن​، فيما لفتت إلى أن ماكرون يتابع الوضع في ستراسبورغ وقرر إرسال وزير الداخلية إلى المدينة.

بدورها، طالبت بلدية ستراسبورغ سكان المدينة بـ"البقاء في بيوتهم"، مبيّنةً أنّ "العملية الأمنية مستمرّة لغاية الآن في المدينة".