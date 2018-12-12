مسؤول أممي: تبادل الأسرى باليمن خطوة إيجابية ومستعدون للمساعدة

أكد نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، خلال مؤتمر صحفي، أن "الأمين العام للأم المتحدة أنطونيو غوتيريس وصف اتفاق تبادل الأسرى بين أطراف الصراع اليمني بالخطوة الإيجابية للأمام والأمم المتحدة على استعداد لمعالجة الجوانب اللوجستية في إتمام هكذا اتفاق".
وأوضح حق أنه "لا يزال العمل قائمًا بشأن تفاصيل تبادل الأسرى، ونريد أن نتأكد من أنه بمقدور طرفي الصراع استعادة الثقة فيما بينهم والتوصل إلى حل دائم للصراع".
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