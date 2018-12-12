مسؤول تركي : السلطات السعودية بعيدة عن الشفافية بقضية خاشقجي

أعلن المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في ​تركيا​ ​عمر جليك​، خلال مؤتمر صحفي، أن "السلطات ​السعودية​ أظهرت عدم رغبتها في إجراء أي تعاون لكشف الحقيقة، وابتعادها عن تحقيق يتسم بالشفافية، عبر رفضها طلب تركيا تسليمها قتلة الصحفي ​جمال خاشقجي​ لمحاكمتهم".

ولفت جليك إلى أن "المشهد الراهن، يظهر عدم تعاون السعودية في الكشف عن المتورطين في جريمة قتل خاشقجي، والذين أعطوا الأمر بذلك"، مشيراً إلى "أننا لا نتهم أحدًا مسبقًا، لكننا لن نسمح بالتستر على هذه الحادثة بأي شكل من الأشكال، إننا نبحث عن الحقيقة فقط".

واوضح أن "لا أحد يعتقد بأنه يتم استجواب هؤلاء الأشخاص في السعودية بشكل سليم"، مشيراً إلى "وجود حاجة إلى إجراء تحقيق دولي شفاف في هذه القضية".

وشدّد جليك على أن "هذه الجريمة هي عمل ضد تركيا"، مؤكدا أن "تركيا ستواصل موقفها المبدئي في هذه القضية".