حول العالم في 24 ساعة: إصابة منفذ هجوم ستراسبورج.. وترامب يهدد بتعطيل الحكومة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: شهد العالم الثلاثاء عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها، إصابة منفذ هجوم ستراسبورج في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة، وجدال حاد بين ترامب والديمقراطيين في البيت الأبيض.. والرئيس يهدد بتعطيل الحكومة، واستشهاد طفل فلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال شرق خان يونس.

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