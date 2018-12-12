أبرز التصريحات في 24 ساعة: قطر تبحث عن صلح رغم استمرارها في التحريض

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجود مشكلة في إيجاد شخص لشغل منصب كبير موظفي البيت الأبيض، وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن أحد دبلوماسيي بلاده السابقين ويدعى مايكل كورفيج، تم احتجازه في الصين، واستغرب وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش بحث قطر عن صلح رغم استمرارها في الأذى والتحريض.

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