خبراء في السياحة: الـ"توك توك" يشوه وجه أسوان الحضاري أمام السياح

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران :

أصبحت ظاهرة انتشار الــ"توك توك" من المشكلات العامة التي تهدد الأمن والسلم الاجتماعي في معظم محافظات الجمهورية، وتأخذ المشكلة بعدًا آخر في محافظة أسوان، وبالتحديد في مدنها السياحية إدفو، وكوم امبو، ومدينة أسوان حيث يرى خبراء السياحة أن انتشار الــ"توك توك" في الشوارع الرئيسية بمدينة أسوان، يؤدي إلى تشويه المظهر الجمالي والحضاري للمدينة السياحية أمام الضيوف والزائرين العرب والأجانب وخاصة بعد اختيار أسوان عاصمة للثقافة والاقتصاد والشباب في إفريقيا.

في البداية قال عبدالناصر صابر، مرشد سياحي بأسوان أن الـ"توك توك" تخطى مرحلة المشكلة وأصبح خطر داهم ومعول هدم للاقتصاد وصورة سيئة أمام العالم كله فبالإضافة الى الحوادث المتكررة والجرائم التي ترتكب داخله أو بواسطته.

أصبح يشوه الصورة الحضارية لأسوان وخاصة عندما يشاهده السياح يسير على كورنيش النيل أو بالقرب من المناطق والمعابد الأثرية، وأضاف "صابر" أنه بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحويل أسوان عاصمة للثقافة والاقتصاد في إفريقيا واختيارها عاصمة للشباب الإفريقي 2019 أصبح لزامًا على المحافظة التصدي بقوة لظاهرة الـ"توك توك" ومنعه تمامًا من مدينة أسوان وألا يسمح له إطلاقا بالسير فى الشوارع العامة أو بالقرب من المناطق الأثرية ومن يخالف ذلك تتم مصادرة المركبة فورا.

فيما قال أشرف بشري، رئيس لجنة الاستثمار السياحي بجمعية رجال الأعمال بأسوان إننا مازلنا نعاني من مشكلة سيارات الكبوت والتي نجحنا بعد ضغوط ومطالبات ملحة في منع سيرها بشارع كورنيش النيل ومازالت مطالبنا مستمرة بمنع عملها في المدن السياحية بأسوان، واقتصار عملها على القرى فقط لأنها تشوه صورة أسوان الحضارية لدى السياح، والآن زادت مشكلاتنا بعد انتشار الــ"توك توك" وتهديده للأرواح والممتلكات.

أصبح المواطن الأسواني يئن من وجود الــ"توك توك" على الطرق السريعة والرئيسية وفي الغالب يقوده أطفال دون السن القانونية، فانتشرت الحوادث والجرائم التي لم نكن نعرفها أو نسمع عنها بأسوان.

وأضاف "بشري" أن وجود هذه المركبات على الطرق يعبر عن العشوائية والتخلف وتعرضنا أكثر من مرة لأسئلة السائحين عن ماذا حدث في مصر لتتحول من دوله عظمى سادت العالم إلي دولة توك توك؟

بينما طالب المهندس محمود سيد علي، رئيس جمعية الشيخ صالح بأسوان بتقنين أوضاع التوك توك وتحديد بعض المناطق التي يسمح له بالسير فيها، وهي الشوارع الجانبية فقط والمناطق التي لا يوجد فيها خطوط سرفيس مع مراعاة تحديد خطوط سير وتسعيرة محددة.

وأضاف أن انتشار الـ"توك توك" له تأثير سلبي كبير على الجيل الناشئ الذي أصبح يعزف عن تعلم أي صنعة أو حرفة بل أن العاملين في الورش هجروها واشتروا الـ"توك توك" لسرعة المكسب ووصل الأمر إلى تسرب عدد كبير من طلاب التعليم الفنى والثانوى للعمل على توك توك.

ونحن لسنا مع قطع الأرزاق ولكن لابد من تقنين الأوضاع لمنع ارتكاب الجرائم وللحفاظ على مستقبل أولادنا ومنعهم من الانحراف.

على جانب آخر أعلن اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان الأسبوع الماضي عن فتح باب الترخيص لمركبات الـ"توك توك" المستخدمة في نقل الركاب بأجر والثابت تاريخ شرؤها قبل الأول من ديسمبر 2018 وفقًا للاشتراطات الفنية والتصنيعية المقررة في هذا الشأن، من أجل تحقيق السيطرة والقضاء على الفوضى والعشوائية في الشوارع الرئيسية، بجانب الحد من السلبيات والجرائم التي تقع بسبب قيادة صغار السن لهذه المركبة.

وعن شروط ترخيص الـ"توك توك" بأسوان قال العميد إيهاب مرزوق، مدير إدارة مرور أسوان بأنه لن يُسمح بقيادة وترخيص مركبات الـ"توك توك" لأقل من 21 سنة، مع عدم وجود أي أحكام جنائية عليه، إضافة إلى حصوله على دورة توعية عن قواعد وأحكام وقوانين المرور لمدة 2 – 3 أيام في إدارة المرور، فضلاً عن قيامه بسداد الرسوم والضرائب والتأمينات المقررة للترخيص.

وأضاف "مرزوق" أنه سيتم تحديد خطوط السير لمركبات الـ"توك توك" في الشوارع الداخلية والأحياء السكنية والقرى والمناطق النائية فقط وليس الطرق الرئيسية من خلال إدارة المواقف بالمحافظة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والتى ستقوم أيضاً بتحديد التعريفة المقررة لها ويتم الالتزام بها وفى حالة مخالفتها سوف يتعرض للمسألة القانونية .

كما سيتم اتخاذ إجراءات رادعة حال قيادة أي شخص للتوك توك بدون وجود رخصة تسيير حيث سيتم عرضه على النيابة العامة والتى ستتخذ إجراءاتها طبقاً للقانون سواء بالحبس أو بالغرامة المالية ، مع مصادرة وحجز المركبة لحين تنفيذ قرار النيابة وتوفيق أوضاعها .