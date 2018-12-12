بالفيديو.. إطلاق نار بستراسبورج الفرنسية وسقوط 13 قتيلًا وجريحًا

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أعلن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانر عن مقتل شخصين وإصابة 11 آخرين بجروح، في حادث إطلاق نار في وسط مدينة ستراسبورج الفرنسية.
قالت رويترز نقلًا عن مصدر أمني فرنسي إن إطلاق النار وقع بالقرب من سوق عيد الميلادبوسط مدينة ستراسبورج- حسبما نشر موقع روسيا اليوم.
كشفت الشرطة الفرنسية عن أنه تم تحديد هوية منفذ إطلاق النار، مشيرة إلى أنها مازالت تبحث عنه؛ لأنه تمكن من الهرب بعد
أوضحت الشرطة الفرنسية أن منفذ الهجوم معروف لديهم لتعدد نشاطه الإجرامي في الماضي، مؤكدة أنها تتعامل مع الحادث كعمل إرهابي.
أكد قصر الإليزيه في بيان له الثلاثاء، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد قطع اجتماعه مع البرلمانيين في باريس بعد الهجوم الذي وقع في ستراسبورج، لمتابعة تطور الأحداث.
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