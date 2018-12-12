فرنسا تكشف خسائر ماكرون لاسترضاء السترات الصفراء

كشف المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، بنجامين جريفو، عن الوعود المالية التي تعهد بها الرئيس إيمانويل ماكرون؛ لتهدئة متظاهري السترات الصفراء التى تراوحت بين 9 و11 ملياردولار.
قال جريفو، في تصريحات لمحطة "بي إف إم – تي في" المحلية، إن الحكومة الفرنسية ستحاول توفير ذلك المبلغ
وأقر ماكرون، بتحمله بشكل جزئي مسؤولية الغضب الشعبي على خلفية الاحتجاجات التي نظمتها حركة السترات الصفراء بداية نوفمبر الماضي، قائلًا: "أتحمل جزءًا من مسؤولية الغضب الشعبي رغم أن جذور الأزمة الحالية قديمة".
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