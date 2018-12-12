الاحتلال في رام الله لليوم الثاني.. صور

الخليج 365 | فريق التحرير

جددت قوات الاحتلال اقتحامها لمدينة البيرة، اليوم الثلاثاء، تحديدًا حيّ المصايف في شارع الإرسال، الذي تقع فيها مؤسسات فلسطينية، منها وزارة المالية والوكالة الرسمية للأنباء، وليس بعيدًا عنها مقر الرئاسة.

شرع الجنود بإيقاف مركبات المواطنين والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية

وتركزّت الاقتحامات والمواجهات في حي المصايف قرب وزارة المالية، مبنى وزارة المالية، وبالقرب من مقرّ جهاز الاستخبارات.

وقال الهلال الأحمر إنّ ستة مواطنين أصيبوا بالرصاص المطاطي، والعشرات بحالات اختناق، خلال المواجهات التي اندلعت مساء اليوم، مشيرًا إلى أنّ طواقمه تعاملت مع ست إصابات بالرصاص المطاطي، نقلت اثنتان منها لمجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله، إضافة إلى 12 الإصابة بالغاز نقلت واحدة منها لمجمع فلسطين الطبي.

وداهمت قوات الاحتلال عددًا من المحال التجارية في الحي، واحتجزت العاملين فيها، واستولت على تسجيلات لكاميرات مراقبة خاصة بها.

وكانت وزير المالية أصدرت بيانًا قالت فيه إنّه تم إفشال محاولة الاحتلال اقتحام وزارة المالية، وأشارت إلى أن هناك محاولة مبيتة لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي لاقتحام وزارة المالية.