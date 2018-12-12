كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فلسطين: إصابة 20 شخصا في مواجهات مع الاحتلال برام الله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن الطواقم الطبية تعاملت مع 20 إصابة خلال مواجهات مع قوات

الاحتلال الاسرائيلي في شارع الإرسال في مدينة البيرة (وسط محافظة رام الله).

وذكر الهلال الأحمر، في بيان الليلة الثلاثاء، أن الإصابات منها 6 بالرصاص المطاطي، و12 إصابة

بالغاز.

وأقامت قوات الاحتلال حواجز في حي المصايف الذي يبعد مئات الأمتار عن مقر الرئيس الفلسطيني

محمود عباس، وأوقفت المركبات المارة، ودققت في هويات المواطنين.

من جانبه ذكر جيش الاحتلال أنه دفع بتعزيزات عسكرية من عدة فرق إلى وسط الضفة الغربية لزيادة الحراسة

على الطرقات ومحيط المستوطنات، وأنه يواصل البحث عن الخلية التي نفذت عملية إطلاق النار قرب

مستوطنة عوفرا.