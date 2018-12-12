كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة الفرنسية: منفذ هجوم ستراسبورج مدرج على قوائم الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلت الشرطة الفرنسية، مساء اليوم، أن منفذ هجوم ستراسبورج يدعى شريف س. ، ويبلغ 29 عاماً ومولود في فرنسا، ومدرج على قوائم التطرف. هذا وارتفعت حصيلة ضحايا إطلاق النار وسط مدينة ستراسبورج الفرنسية، إلى ثلاثة قتلى، و11 جريحا. وأنهى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعاً مع أعضاء حزبه، لمتابعة تطورات حادث إطلاق النار في ستراسبورج، حيث شكّل من هناك فريقاً لمتابعة تطورات حادث ستراسبورج يضم وزيري الداخلية وشؤون الأمن.

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