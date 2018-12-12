كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق يبحث الاكتفاء الذاتي في الطاقة بمساعدة أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد العراق الثلاثاء، على ضرورة تطوير علاقاته مع الولايات المتحدة على كل الأصعدة، مطالباً واشنطن باستمرار الدعم من أجل إعمار البلاد وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة.

وذكر بيان حكومي، أن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي استقبل الثلاثاء، وزير الطاقة الأمريكي، ريك بيري، وشدد على أهمية تطوير العلاقات بين البلدين في جميع المجالات وضرورة توسيع التعاون في مجالات الطاقة والنفط والملفات الاقتصادية.

ونقل البيان عن عبدالمهدي قوله، إن "استقرار العراق بعد هزيمة تنظيم داعش الإرهابي يوفر فرصة كبيرة لعمل الشركات العالمية وتحفيز النشاط الاستثماري في جميع المحافظات العراقية".

وأكد وزير الطاقة الأمريكي دعم بلاده للحكومة العراقية في جميع المجالات وإعمار العراق وتطوير الاقتصاد وخصوصاً في مشاريع الطاقة.

من جهته أكد الرئيس العراقي برهم صالح، "أهمية تصويب المسار الاقتصادي في البلاد وخلق بيئة اقتصادية صحيحة تحقق الاكتفاء الذاتي"، مبدياً رغبة العراق بالاستفادة من الخبرات الأمريكية في مجال الطاقة، سيما في مجال تطوير الصناعات النفطية وسوقها الدولية.

وقال الوزير الأمريكي، إن "فرص الطاقة والتنمية الاقتصادية والتعليم والصحة غير محدودة في العراق"، مضيفاً أن "الاجتماعات مع قيادات الحكومة العراقية ركزت على أهمية تعزيز الشراكة مع الولايات المتحدة على المستوى الحكومي والقطاع الخاص لتحقيق النجاح في القطاع الاقتصادي".

وأكد الوزير الأمريكي دعم بلاده الكامل للعراق واستعدادها لتطوير آليات التعاون العلمي والتقني واللوجستي على صعيد البناء والطاقة وإعادة تأهيل البنى التحتية وتفعيل هذا التعاون عملياً وبشكل جدي من خلال الاستثمارات المختلفة.

وتأتي زيارة بيري بعد شهر من لقاء الرئيس العراقي بنظيره الإيراني حسن روحاني فيطهران لبحث قضايا تبادل الكهرباء والغاز ومشتقات النفط.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت الشهر الماضي حزمة عقوبات جديدة ضد طهران تشمل قطاعات الطاقة والمالية والنقل البحري.