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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوتيريس يحضر ختام محادثات اليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 11:31 مأنطونيو جوتيريس
وكالات
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قال مصدر مفوض من الأمم المتحدة الثلاثاء، إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريس سيحضر ختام محادثات السلام اليمنية الجارية في السويد يوم الخميس.
وتستضيف السويد محادثات منذ عدة أيام برعاية الأمم المتحدة بين طرفي الحرب في اليمن، وهي الأولى منذ عامين.
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