كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إصابة منفذ هجوم ستراسبورج شرق فرنسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، مساء اليوم، إصابة منفذ هجوم ستراسبورج خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة الفرنسية. وأعلنت النيابة العامة الفرنسية، أن حادث إطلاق النار في ستراسبورج عمل إرهابي. وارتفعت حصيلة ضحايا إطلاق النار إلى ثلاثة قتلى و11 جريح. وأنهى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعاً مع أعضاء حزبه، لمتابعة تطورات حادث إطلاق النار في ستراسبورج، حيث شكّل من هناك فريقاً لمتابعة تطورات حادث ستراسبورج يضم وزيري الداخلية وشؤون الأمن. وعلى إثره قرر ماكرون إرسال وزير الداخلية إلى المدينة لمتابعة الأوضاع عن كثب.

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