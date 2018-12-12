كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع ضحايا هجوم ستراسبورج إلى 3 قتلى و11 جريحاً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الشرطة الفرنسية، مساء اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا إطلاق النار وسط مدينة ستراسبورج الفرنسية، إلى ثلاثة قتلى، و11 جريح، نقلا عن شبكة "24 لايف".

وطالبت السلطات المواطنين بالبقاء في منازلهم، فيما لا تزال ملابسات الحادث، الذي وقع بالقرب من أحد أسواق عيد الميلاد في الساعة 20.00 ت م (19.00 ت غ) غير معلومة في الوقت الحالي، إلا أن الشرطة أفادت بأنها تعرفت على هوية مطلق النار وقالت إنه كان مدرجاً على لوائح الإرهاب.

ويشار إلى أن فرنسا لا تزال في حالة تأهب قصوى بعد تعرضها لموجة هجمات في عامي 2015 و2016 أدت إلى سقوط أكثر من 200 قتيل. ونفذت الهجمات إما بإيعاز أو بإلهام من تنظيم داعش.

وأنهى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعاً مع أعضاء حزبه، لمتابعة تطورات حادث إطلاق النار في ستراسبورج، حيث شكّل من هناك فريقاً لمتابعة تطورات حادث ستراسبورج يضم وزيري الداخلية وشؤون الأمن.

وعلى إثره قرر ماكرون إرسال وزير الداخلية إلى المدينة لمتابعة الأوضاع عن كثب.