كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع ضحايا هجوم ستراسبورج إلى 3 قتلى و11 جريحاً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويشار إلى أن فرنسا لا تزال في حالة تأهب قصوى بعد تعرضها لموجة هجمات في عامي 2015 و2016 أدت إلى سقوط أكثر من 200 قتيل. ونفذت الهجمات إما بإيعاز أو بإلهام من تنظيم داعش.
وأنهى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعاً مع أعضاء حزبه، لمتابعة تطورات حادث إطلاق النار في ستراسبورج، حيث شكّل من هناك فريقاً لمتابعة تطورات حادث ستراسبورج يضم وزيري الداخلية وشؤون الأمن.
وعلى إثره قرر ماكرون إرسال وزير الداخلية إلى المدينة لمتابعة الأوضاع عن كثب.
وفي الإطار نفسه، أغلق البرلمان الأوروبي، حيث تعقد الجلسات الأخيرة له قبل رأس السنة، جميع مداخله.
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