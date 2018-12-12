عاجل.. إغلاق مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورج

هذا ووقع إطلاق النار وسط المدينة الواقعة شرقي فرنسا على الحدود الألمانية، وأسفرت العملية عن سقوط 3 قتلى و11 مصاب.

ودعت وزارة الداخلية الفرنسية العامة إلى البقاء في داخل المباني والمنازل بستراسبورج، قائلة إنها تتعامل مع "حدث أمني خطير" في المدينة.

وذكر مصدر بقوات الأمن الفرنسية، أن الحادث وقع بالقرب من سوق لبيع مستلزمات عيد الميلاد في ستراسبورجيجتذب ملايين السياح كل عام.