كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الداخلية الفرنسي يتابع تطورات حادث "ستراسبورج" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وزير الداخلية الفرنسي كريستوفر كستانر، أنه يراقب الوضع في مدينة ستراسبورج، بعد مقتل شخص على الأقل وإصابة 11 آخرين، محذرا المواطنين من نشر الإشاعات.

وقال كستانر عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "ستراسبورج: أراقب الوضع من مركز المراقبة بوزارة الداخلية"، وأضاف قائلا: "لقد تحركت قوات الأمن والإنقاذ لا تنشروا الشائعات واتبعوا توجيهات السلطات".

وقال تلفزيون BFM إن حادثة إطلاق النار في المدينة الواقعة شمال شرق فرنسا أسفر عن مقتل شخص على الأقل إصابة 9 أشخاص قرب سوق لعيد الميلاد في مركز المدينة.

يذكر أن فرنسا شهدت احتجاجات واسعة خلال الأسابيع الماضية من قبل من يعرفون بـ"السترات الصفراء" احتجاجا على رفع أسعار المحروقات.