“رئيس حسنية أكادير :”أزمة مالية خانقة ستعصف بالفريق إلى الهاوية رغم الصدارة

وجه الحبيب سيدينو رئيس فريق حسنية أكادير مساء اليوم الثلاثاء، في اتصال هاتفي مع إذاعة خاصة، رسالة خاصة لمختلف المسؤولين والمكونات الرياضية في جهة سوس ماسة من اجل التدخل العاجل لإنقاذ فريق الغزالة السوسية الحسنية وإخراجه من الأزمة المالية الخانقة التي يتخبط فيها منذ مدة رغم احتلاله لصدارة ترتيب البطولة ونتيجته الإيجابية مؤخرا في مباراة الدور التمهيدي أمام الحرس الوطني للنيجر.

وأكد الحبيب سيدينو في اتصال هاتفي مع إذاعة خاصة قائلا “وجدنا صعوبة كبيرة للسفر لمدينة خريبكة نهاية الأسبوع الماضي لمواجهة سريع واد زم بعد أن اضطر اعضاء المكتب للمساهمة ماديا كل حسب استطاعته من أجل جمع المبلغ المطلوب لسد الحاجيات الضرورية”

وتابع رئيس فريق الحسنية حديثه صارخا ” لقد تعبت كثيرا من الإستمرار في أداء المستحقات والمصاريف الضرورية للفريق، في غياب تام لأي دعم سواء من المستشهرين رغم وضع شعار شركاتهم على أقمصة الفريق وداخل ملعب أدرار الكبير، أو من طرف المؤسسات المنتخبة التي تصلنا منحها متأخرة في نهاية الموسم الرياضي، الشيء الذي يتناقض مع رغبة الجميع في استمرار الفريق في النتائج الايجابية وتحقيق أحد الألقاب”.

وختم اتصاله الهاتفي بقوله ” على الجماهير العاشقة لحسنية اكادير والجماهير السوسية خاصة أن تبادر إلى دعم فريقها بالحضور للملعب واقتناء تذاكر المباراة، ونطالب من المسؤولين توفير وسائل النقل وتوفير الظروف الملائمة وإلا سيعاني الفريق من أزمة حقيقية يصعب الخروج منها”.

وعلم “اليوم24” من مصادره، أن عدد من اللاعبين يجدون صعوبة كبيرة في التوصل بمستحقاتهم المالية، بالإضافة إلى أن المدرب ميجيل كاموندي لم يتوصل براتبه الشهري لشهور إلى جانب اعضاء الطاقم التقني للفريق رغم النتائج الإيجابية التي حققها الفريق إلى حدود الساعة سواء في البطولة الاحترافية او في كأس الكنفدرالية الإفريقية.

يشار أن رئيس فريق حسنية أكادير، أكد أن ملعب أدرار الكبير سيغلق أبوابه لمدة شهر مباشرة مع مباراة الثلاثاء القادم امام المولودية الوجدية، وذلك قصد تغيير العشب الحالي للملعب، وهو الشيء الذي سيزيد من تأزيم الفريق ماليا، إذ سيكون مضطرا للتنقل لأحد ملاعب المدن المجاورة لإجراء المقابلات.