في عملية نوعية..أمن تطوان يحجز كميات كبيرة من السجائر المهربة

في عملية نوعية اليوم الثلاثاء، تمكنت عناصر الدائرة السابعة التابعة لأمن تطوان من حجز كمية كبيرة من السجائر المهربة، وإيقاف أحد المبحوث عنهم قرب المحطة القديمة.

وأفاد مصدر أمني لـ”اليوم 24″، أن عناصر الشرطة كانت قد توصلت بمعلومات حول تعاطي الموقوف للإتجار في السجائر المهربة، حيث تم نصب كمين محكم للمعني، وتم إيقافه بشارع وادي المخازن متحوزا بحوالي 100 علبة سجائر.

وأضاف المصدر ذاته، أنه بتعليمات من النيابة العامة، أمكن تفتيش منزل في ملكية الموقوف، من حجز الكميات من أنواع مختلفة من السجائر المهربة، ويتعلق الأمر بـ( 500 علبة سجائر من نوع MARLBORO- 1250 علبة سجائر من نوع WINSTON – 490 علبة سجائر من نوع ALERICAN LEGEND – 570 علبة سجائر من نوع EMPIRE ROYALS

– 130 علبة سجائر من نوع AMERICAN CLUB – 100 علبة سجائر من نوع MANCHESTER – 70 علبة سجائر من نوع MIAMI – 30 علبة سجائر من نوع DUNSTON – 20 علبة سجائر من نوع WHITE STON)، كما حجزت كذلك خلال هذه العملية كمية كبيرة أيضا من أوراق التلفيف بلغت ( 10 علب تلفيف من نوع ZIGZAG تحتوي كل واحدة على 100 دفتر، و06 علب تلفيف من نوع ABADIE تحتوي كل واحدة على 100 دفتر- 05 علب تلفيف من نوع OCB تحتوي كل واحدة على 25 دفتر).

وتم حسب المصدر الأمني، وضع المعني رهن تدبير الحراسة النظرية فيما أحيلت المحجوزات على مصلحة الجمارك.