قتلى في هجوم مسلح بكتدرائية بالبرازيل

قالت السلطات البرازيلية، الثلاثاء، إن مسلحا دخل كاتدرائية جنوبي البلاد وفتح النار خلال قداس، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل، قبل أن يقتل منفذ العملية نفسه.

وصرحت الشرطة للأسوشيتد برس، أن الحادث وقع بعد ظهر الثلاثاء في كاتدرائية ميتروبوليتان بكامبيناس، وهي مدينة تبعد نحو 100 كيلومتر شمال ساو باولو.

وعرض تلفزيون (غلوبو نيوز) لقطات لمسعفين بمكان الحادث، ونقل عن رجال إطفاء قولهم إن الرجل دخل أثناء إقامة القداس وتوجه إلى مقدمة الكنيسة، ثم بدأ بإطلاق نيران من مسدسات كان يحملها، بما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة عدد آخر بجروح، قبل أن يطلق النار على نفسه.

ولم يتضح الدافع وراء الحادث، فيما لم تعلن السلطات على الفور اسم أو عمر المشتبه به.

وتتصدر البرازيل العالم في إجمالي جرائم القتل السنوية، لكن حوادث إطلاق النار الجماعية نادرة الحدوث نسبيا.