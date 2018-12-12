ركلات الجزاء تبتسم للرجاء ويعبر لربع نهائي البطولة العربية

تجاوز فريق الرجاء الرياضي ضيفه الإسماعيلي المصري عن طريق ركلات الجزاء (2 -4)، مساء اليوم الثلاثاء، برسم إياب مسابقة البطولة العربية للأندية، ، وهي المواجهة التي استقبلها ملعب محمد الخامس، وسط حضور جماهيري بارز، ليضمن رسمياً مكانته بربع نهائي البطولة.

وبالرغم من المحاولات العديدة للخط الهجومي للرجاء بقيادة عبد الإله الحافيظي، إلا أن البياض ساد في لقاء اليوم ليتم اللجوء إلى ضربات الجزاء التي ابتسمت لصالح ممثل الكرة الوطنية.

مباراة اليوم بين النسور الخضر والإسماعيلي كانت الأولى لممثل الكرة الوطنية بمعقله “دونور”، عقب التتويج بكأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم ” الكاف” قبل أيام من كينشاسا وأمام الخصم فيتا كلوب.

يشار، إلى أن مباراة الذهاب بين الطرفين، قد انتهت بتعادل سلبي في ملعب الإسماعيلي قبل أسابيع، وهي النتيجة التي تركت جميع السيناريوهات مفتوحة أمام الطرفين، الذين بحثا طيلة اللقاء عن حلول قبل أن يتحول مسار اللقاء إلى ركلات الجزاء.