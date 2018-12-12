كيف تمسّك ابن سلمان بمقابلة بوتفليقة

كشفت مجلة «جون أفريك»، التي تصدر من فرنسا، كواليس إصرار ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، على مقابلة الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، دون أن يفلح في ذلك.

وقالت المجلة إن فريق ابن سلمان أصر في اتصالاته بالمسؤولين الجزائريين، على برمجة لقاء، ولو لبضع دقائق، بين ولي العهد وبوتفليقة.

وقال المسؤولون الجزائريون إن الرئيس في حالة صحية لا تسمح له بذلك، لكنهم وعدوا ببذل قصارى جهودهم.

وعد سرعان ما تبدد يوم 3 دجنبر، حين أصدرت الرئاسة الجزائرية بلاغا يعلن أن بوتفليقة مصاب بزكام حاد يمنعه من مقابلته.